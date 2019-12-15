متى يأكل الرضيع منتجات الأرز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تبدأ الأمهات في تقديم الأطعمة الصلبة للرضيع بعد بلوغه 6 أشهر، وتتوفر حبوب الإفطار (السريال) المصنوعة من الأرز للصغار لسهولة بلعها، ولأنها لا تسبب الحساسية، لكن وفقاً لدراسات حديثة يُنصح بتأخير تناول الرضيع هذه النوعية إلى أن يتجاوز عمر الصغير سنة كاملة، لأن الأرز يحتوي على الزرنيخ، وهو مادة سامة تؤثر على النمو العصبي للطفل، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

وقد نشرت مجلة "جاما" لطب الأطفال منذ سنوات دراسة حذّرت نتائجها من تناول الطفل الصغير لمنتجات الأرز بما في ذلك المنتجات العضوية (اورجانيك) التي لم تتعرّض لرش مبيدات كيميائية، لأن الأرز العضوي يحتوي أيضاً على نسبة غير قليلة من الزرنيخ.

وتحدد توصيات منظمة الصحة العالمية نسبة الزرنيخ المسموح بها للأطفال من الأرز بـ 100 نانوجرام من الزرنيج لكل غرام من الأرز. لكن تفيد الدراسات أن الأرز غير العضوي يحتوي على 200 نانوغرام من الزرنيخ لكل غرام من الأرز.

ويعتقد الباحثون أن نسبة تركيز الزرنيخ في كثير من منتجات الأرز غير العضوي تتجاوز المعدل المشار إليه، وهو 200 نانوجرام/ جرام.

وتحث الدراسات الحديثة على تأخير تقديم منتجات الأرز للطفل الرضيع إلى ما بعد بلوغه 6 أشهر، والأفضل حين يتم 12 شهراً، وألا يتم الاعتماد عليها بشكل كبير، وأن تكون من نوعية المنتجات العضوية لأنها تحتوي على زرنيخ أقل.