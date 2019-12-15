شاهد| تعليق غاضب من الإعلامي العماني عادل الكاسبي على حضور رجال عرضاً نسائياً للأزياء

عبر الإعلامي العُماني المعروف عادل الكاسبي عن غضبه من عرض الأزياء النسائي الذي شهدته ولاية “البريمي” قبل أيّام.

وقال مستهجنا ومستغرباً العرض: “لو كان الحدث أمام الناس .. قُلنا”. في إشارةٍ إلى حضور عدد كبير من الرجال العرض.

واضاف الكاسبي:” كنت اعتقد أنّ الأمر عقد قران أو مسرحية او أحداً يقيم خطبة عن غضّ البصر .. لا أملك تعليقاً”.

وقال عن طفلة ظهرت في العرض إنهم يعلمونها بطريقةٍ أو بأخرى تربية معينة.

Advertisements

وقال الاعلامي العماني إن المرأة العمانية مكرمة فيجب إكرامها وإنزالها المنزلة التي تستحق، مؤكداً انها ليست سلعة للعرض.

وشدد على أن عرض الازياء خاص بالنساء، ويجب منع حضور الرجال مثل هكذا فعاليات.

وكان نشطاء عُمانيون رأوا أن هذا المشهد دخيلاً على العُمانيين ولا يليق بعاداتهم وتقاليدهم المحافظة، حتى وإن كان فقرة ضمن احتفال بالعيد الوطني في أحد الدوائر الحكومية.