موضة "الكاوبوي" تعود للهيمنة على الساحة من جديد

تحظى موضة رعاة البقر بإقبال شديد من النساء، لا سيما الأوروبيات، نظرًا لتصميماتها المتميزة، التي تبرز جمالك وأنوثتك من ناحية، وتظهر قوتك واستقلاليتك من ناحية أخرى.

وبحسب صحيفة ذي صن البريطانية، تعود هذه الموضة التي لا ينطفئ بريقها عبر الزمن، لتتألق بها الأنيقات في كل بقاع الأرض من الملابس للقبعات والإكسسوارات، ستكون هي الموضة الغالبة والبارزة لخريف وشتاء 2020.

وبدءًا من الأكمام المنتفخة، مرورًا بالرقبة العالية والقطع المزينة بالريش، نهاية بالإكسسوارات والقبعات ذات التصميم البارز، تعرفي عزيزتي على أجمل التصاميم.

أول ما نقدمه لك، هذا الفستان الأنيق، بطبعة البولكا دوت، بقصة الرقبة العالية المكشكشة برقة تحيط عنقك بنعومة لافتة.

نتبعه بفستان الدانتيل الأبيض الرائع، واختاري ما يروق لك من الإكسسوارات والحذاء، ولا تنسي القبعة بطبيعة الحال.

بجانب البلوزات والتنانير، الفضفاضة بقصات مختلفة، فهي خيارك الأمثل لتودعي بها الصيف، وتستقبلي بها الخريف، بأناقة ليس لها نظير.

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لن ننسى الأكمام المنتفخة طبعًا، فهي السمة الغالبة على هذا النمط الغربي، بجانب الفساتين الواسعة المكشكشة على الصدر والخصر.

أما الإكسسوارات، فاختاري كل ما هو مثير وغريب، ليتناسب مع ستايلك الجديد، ويضفي السحر والجاذبية على إطلالاتك، مع هذه المجموعة المنتقاة.



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