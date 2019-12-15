فيديو.. ندى بسيوني: اللي بيخوني بيبسطني جدا

كشفت الفنانة ندى بسيوني عن تعرضها للخيانة مرة واحدة أثناء زواجها، وشعرت وقتها بالسعادة من هذا الأمر.
وأوضحت "بسيوني" خلال حوارها مع برنامج "تحيا الستات" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، على قناة "النهار"، بأنها لم تشعر بالانزعاج من التعرض للخيانة: "عمري ما انزعجت لو حد خاني يبقى خير وبركة يبقى ميستهلش إني موجودة في حياته".
وتابعت "بسيوني" أن الخيانة أيضًا لها أشكال متعددة ولم تتوقف فقط عند حدود العلاقة بين الرجل والمرأة: "كانت عندي واحدة صحبتي تتمنى أن جوزها يخونها عشان تعرف تتطلق منه.. واللي بيخوني بيبسطني جدًا عشان مع السلامة".
ونصحت ندى الفتيات المقبلات على الزواج بالإنصات جيدًا لحديث والدتهن: "نصحيتي لكل بنت هتتجوز اسمعي كلام مامتك في الزواج.. شايفين اللي مش بنشوفه".
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