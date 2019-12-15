توني آن-سينج تتوج ملكة لجمال العالم

فازت الجاميكية توني آن- سينج بلقب ملكة جمال العالم لعام 2019، وترغب في استخدام اللقب للعمل من أجل إحداث "تغيير مستدام" للنساء والأطفال.

و"سينج" صاحبة الـ23 عامًا، تخرجت في جامعة فلوريدا، ورغم فوزها بلقب ملكة جمال العالم لكنها ترى أن الجمال كان بالنسبة لها العنصر الأقل أهمية في إنجازها، بحسب "رويترز".

وعبرت "سينج" للصحفيين عن سعادتها بعد فوزها باللقب في لندن "أريد أن أحدث تغييرا يكون مستداما. وإذا تحدثنا عن المرأة.. هي تحتاج لأن تكون على ثقة في أن أطفالها وأحفادها لديهم قيمة مختلفة في الحياة".

ولم تحدد "سينج" نوع التغيير الذي تقصده، وملكة جمال العالم هي أقدم مسابقة ملكة جمال دولية، وهي واحدة من مسابقات ملكات الجمال الدولية الأربعة الكبرى، وقد أنشئت في المملكة المتحدة عام 1951.