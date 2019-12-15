يعتبر سوسيس بيكين من الأطعمة السريعة والسهلة التحضير في المنزل، كما انها تحتوى على كثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وتقدم "هُن" طريقة تحضيره للشيف أميرة شنب. مقادير سوسيس بيكين سوسيس شرائح ملعقة كبيرة زيت كوب جبنة موتزاريلا كوب بصل احمر شرئح Advertisements 1 ونصف كوب فلفل ألوان شرئح نصف كوب باربكيو صوص نصف كوب كاتشب طريقة تحضير سوسيس بيكين - يوضع السوسيس مع البصل والفلفل في الزيت على النار. - تضاف الجبنة المبشورة و يقلبوا ثم يضاف الكاتشب والباربكيو صوص. - يقلب جيدا حتى تتجانس المكونات تماما ثم يقدم دافئا بالهنا.

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