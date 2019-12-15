دار "بالمين" تطلق مجموعةتجمع بين موضة القرنين التاسع عشر والعشرين

تساءلت دار بالمين عما إذا كانت أزياء جيل معيّن أكثر أهمية من جيل آخر، فأتى الجواب في مجموعة تجمع بين موضة القرنين التاسع عشر والعشرين، فقدّمت مزيجاً من التصاميم المستوحاة من سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، لتقدّمها بلمسة من العصرية الأنيقة مع الحفاظ على الطابع الريترو الذي ميز الأزياء القديمة.

وركّزت الدار على أن تعكس تأثرها بنجمات طبعن سنوات المراهقة، مثل بريتني سبيرز وكريستينا أغيليرا ودستينيز شايلد، وجنيفير لوبيز وبيونسيه.

اطلالة مونوكروم ترتكز على الاشكال الهندسية المتداخلة بلوني الابيض والاسود تجمع بين التنورة الطويلة والقميص ذات التصميم الفضفاض.

اناقة ملفتة باللون الاخضر مع هذا الفستان القصير ذات القصة المستقيمة تزيّنه الحبات الكبيرة الخضراء والسوداء لفرادة اكبر في الاطلالة.

زي انيق مناسب للسهرات بلوني الابيض والاسود حيث نسقت التنورة الطويلة ذات الشق الامامي العالي والواسع مع الكروب توب ذات الاكمام الطويلة.

سحر اللون الاصفر بارز في هذا التصميم المناسب للسهرات الصاخبة حيث نسق السورال الضيق مع البلوزة الطويلة المزينة بالترتر الكبير الفضي لبريق لامع وملفت.

فستان طويل مميز بمزيج لونيه الاسود والاصفر مع الكسرات الناعمة الصغيرة التي تجمّله مع القصة الواسعة المنسدلة بسلاسة مع الجسم.

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فستان مبتكر التصميم باللون الزهري يتميز بقصته المستقيمة المنسدلة مع الجسم والشق الواسع عند الجهة الامامي تزينه دوائر سوداء عريضة عند الصدر.

لاطلالة احادية اللون، تصميم مبتكر من بالمين باللون الاخضر تتجانس فيه الاقمشة الشفافة مع الساتان ذات الياقة العالية والاكمام الطويلة الواسعة

لجراة كبيرة في الاطلالة، قدمت الدار هذا الفستان الازرق الطويل المميز بقصته المستقيمة والمزين بالشراشيب الزرقاء والفضية مع الجيوب والحواف السوداء.

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