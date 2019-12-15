أول حقيبة مُعطّرة في العالم تنضح برائحة المسك

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت نهاية عام 2019 إطلاق أول حقيبة مُعطرة في العالم. إنها حقيبة Fendi’s Baguette التي تم تنفيذها بالتعاون مع دار العطور الفرنسية Maison Francis Kurkdjian. يحمل هذا التعاون اسم Fendi Frenesia، وهو يُضيف لمسة مبتكرة على هذه الحقيبة الأيقونية التي تجمع بين المستقبل والتقاليد، حسب ما جاء في موقع "العربية".

وتترافق مع زجاجة عطر صغيرة يُمكن أن تُستعمل للتعطر بشكل تقليدي على البشرة أو لرش العطر على بطاقة موجودة داخل الحقيبة مما يعزز رائحتها الذكية.

تحمل هذه الحقيبة توقيع سيلفيا فينتوريني فندي المديرة التنفيذية في دار Fendi، التي ابتكرتها عام 1997 لتتحول مع مرور الوقت إلى إحدى أشهر الحقائب في عالم الموضة. كما تتزين بإصدارها الجديد والمحدود باللون الأصفر المشرق، وتتعطر بأريج عطر Fendi Frenesia الذي تختلط فيه نفحات المسك برائحة الجلد والذي يعكس بامتياز فخامة وانسيابية جلد Seleria الذي يُستعمل لصناعة هذه الحقيبة.

اشتهرت دار Maison Francis Kurkdjian بتصميمها لعطر Le Male من Jean Paul Gaultier الذي يُعتبر أحد العطور الأكثر مبيعاً في العالم. إلى ذلك حرصت لدى تصميم عطر Fendi Frenesia أن يتوجه إلى النساء والرجال على السواء كون الحقيبة التي سوف يعطرها تم تقديمها بثلاث نسخ: حقيبة يد نسائية، حقيبة بشكل حزام تصلح للنساء والرجال على السواء، وحقيبة صغيرة جداً.