خطوات عمل كباب السلطان على الطريقة التركية

كباب السلطان على الطريقة التركية، من الوجبات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية، والتي تبحث العديد من ربات البيوت عن خطوات إعدادها في المنزل، نظرا لمذاقها المميز.

وفيما يلي، خطوات إعداد طبق كباب السلطان التركي على طريقة الشيف دعاء حسين، مقدمة برنامج "حاجة حلوة"، على يوتيوب.

مقادير كباب السلطان على الطريقة التركية

شرائح دجاج

الجلاش

بصل مفروم

بازلاء مسلوقة

قطع جزر مسلوق

دقيق

كوب لبن

ملح

فلفل أسود

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باذنجان مقلي

جبنة موتزاريلا

صلصة

زبدة

جوز الطيب

طريقة تحضير كباب السلطان على الطريقة التركية

- إضافة قطع الدجاج مع معلقة زيت ساخنة في طاسة.

- إضافة البصل ثم الصلصة والبازلاء والجزر والباذنجان مع التقليب المستمر لمدة دقائق، حتى تأخذ اللون الذهبي ثم ترفع من علي النار.

- في وعاء منفصل، يتم تحضير صوص البشاميل، من خلال وضع الزبد على نار هادئة حتى تذوب، ثم إضافة الدقيق مع التقليب المستمر، وعندما يصبح الخليط عجينة واحدة ذهبية، يضاف اللبن مع التقليب حتى يمتزجا معا، ثم يضاف الملح والفلفل الأسود وجوز الطيب مع الاستمرار في التقليب المستمر، مع الوقت يصبح الصوص أكثر سماكه، اختارى اللين المناسب.

- وضع ورقة من الجلاش بداخل بوله أو طبق صغير، بعد تقطيع أطراف الجلاش، ثم وضع الحشو، مع إغلاق الجلاش من الأطراف، ووضعها في صينية مدهونة بالزيت بحيث تكون أطراف الجلاش من الأسفل.

- وضع البشاميل على الوجه، وتدخل الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة حتى يتحول لونها إلى الذهبي، ثم نضع جبنة موتزاريلا على الوجه، وتوضع تحت الشواية لدقائق.