عارضة أزياء عالمية: المنتدى مدهش وسعيدة بزيارتي الأولي لمصر

قال حليمة عدن، عارضة الأزياء العالمية، إنها تتشارك مع زبائنها دائما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم بمساعدة الجميع من الأشخاص حول العالم ومنها أفريقيا: "أنا أعمل مع اليونيسيف ولي شرف الالتحاق بها".

وأضافت "عدن"، خلال استضافتها ببرنامج "من مصر" من شرم الشيخ، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أنها قد أمضت خلال 7 سنوات في فترة طفولتها في إحدى معسكرات اللاجئين، موضحة أن تلك المنظمات تهدف إلى مساعدة كافة اللاجئين والمحتاجين حول العالم؛ كما توفر لأعضائها الالتقاء بمختلف المحتاجين حول العالم.

وأكدت عارضة الأزياء السمراء، أنها تزور مصر للمرة الأولى بالرغم من حلمها الدائم لزيارتها من قبل: "رائعة جدا ومعجبة للغاية بحضوري مؤتمر شباب العالم"، مشيرة إلى أن المنتدى يجمع الكثير من الشباب بمختلف دول العالم، وهو أمر مدهش.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتدى شباب العالم، مساء السبت، في مدينة شرم الشيخ، بحضور أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، حيث يستمر المنتدى من 14 إلى 17 من الشهر الجاري.

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ويقدم منتدى شباب العالم، هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM لدعم الشباب في منطقة البحر المتوسط للالتقاء من أجل مستقبل أفضل.

كما يشهد النموذج مشاركة ممثلين لدول الاتحاد من أجل المتوسط والبالغ عددهم 43 ممثلًا، لتحقيق أهداف التنمية البشرية والاستقرار والتكامل الإقليمي.

ويتضمن المنتدى أيضًا منصة INSPIRE.D ليعبر خلالها الشباب من مختلف أنحاء العالم عن تجاربهم التي مروا بها في حياتهم وخبراتهم في مناحي الحياة المختلفة، بمشاركة 8 متحدثين، يروون رحلاتهم من أجل مساعدة الإنسانية.

فيما يأتي مسرح شباب العالم العام الجاري؛ حاملًا رسالة للتفاهم والتكامل العالمي من خلال مجموعة من العروض الفنية والإبداعية الجديدة التي تعكس ثقافات الشعوب المختلفة، وذلك تنفيذا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال النسخة الأولى من المنتدى عام 2017، بإقامة ورشة من الشباب تناقش القضايا المختلفة من خلال إطار فني هادف.