قدمي لأطفالك الكفتة بطريقة جديدة ولذيذة، وذلك عن طريق طبخها على طريقة كفتة داوود باشا، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل كفتة داوود باشا بطريقة سهلة. المقادير لحم مفروم. بصل مفروم. ثوم مفروم. بقدونس مفروم. ملح وفلفل اسود. بهارات. دقيق. زيت. زبد. طماطم مبشورة. Advertisements عصير طماطم. صلصة طماطم. رشة سكر. قرفة. ريحان مفروم. طريقة التحضير يخلط اللحم مع الملح والفلفل والبصل المفروم والثوم والبقدونس في الكبة. تضاف البهارات للحم مع القليل من الدقيق حتى يتماسك الخليط. يرفع الخليط ويشكل كرات متوسطة الحجم. تشوح كرات اللحم في طاسة مع زبد وزيت. ترفع الكفتة ثم يضاف مكانها بصل وثوم مفروم مع الملح والفلفل. تضاف الطماطم المبشورة مع عصير الطماطم والصلصة مع السكر والقرفه ويقلب. يضاف القليل من الماء ويترك الخليط حتى يغلي ثم تعاد إليه الكفتة. تترك حتى تنضج مع الصوص، تزين بالريحان وتقدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل كفتة داوود باشا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.