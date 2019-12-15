تسوّقي ملابس الرياضة الرائجة بأسلوب أشهر الماركات العالمية عبر الإنترنت

بعد أن دخلت الملابس الرياضية عالم الصيحات والإطلالات اليومية، أساعدك في هذه المقالة لتتسوّقي ملابس الرياضة الرائجة بأسلوب أشهر الماركات العالمية بفضل مواقع التسوّق الإلكتروني. إنّه لاختبار مميّز أن تتمكني من اختيار ستايلك أونلاين وتبتاعي كل ما يحلو لك بكبسة.واخترت لك 3 ستايلات منوّعة لتتمكّني من اعتماد الأنسب لك. وفي ما يلي ستجدين كيف أنّ اللوكات التي اخترتها متوفّرة بأسلوبها عند أشهر ماركات ملابس الرياضة.

الجامبسوت الرياضي لرياضة اليوغا

جذبني هذا الجامبسوت الرياضي في موقع Net a porter، ويبدو مثالياً لرياضة اليوغا التي تتطلّب ليونة في الحركة وبالتالي يساهم هذا الجامبسوت في ذلك، نظراً لأنّه قطعة واحدة ثابتة عند الحركة. يتميّز بقصّته عند الخصر وكأنّها حزام يشدّ البطن، رغم أنّه يليق بصاحبات الجسم النحيف. تسوّقيه

واحصلي على إطلالة رياضية فريدة وعصرية.

وكانت Stella McCartney قد أطلقت مجموعة ملابس رياضية بالتعاون مع Adidas ومن ضمن المجموعة رصدت لك قصّة الجامبسوت التي يبدو أنّها رائجة ويتم اعتمادها لممارسة الرياضة.

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شورت Cycliste للرياضة... وللوك يومي أيضاً!

اشتهر هذا النوع من الشورتات هذا الصيف وقد اعتمدته النجمات مع البلايزر في إطلالتهنّ اليومية. يتميّز شورت الـ Cycliste بقماشة مطاطية لامعة بعض الشيء تساعد على الحركة كما تبرز جمال الجسم أيضاً. جاءت هذه الصيحة لتكمّل إطلالتك الرياضية في النوادي بحيث تتمكنين من خلالها التنويع ما بين اللغينغ الرياضي الطويل والقصير.

وتجدين هذا الشورت في مجموعة Reebok بالتعاون مع جيجي حديد، وقد تألّقت به للتسويق للمجموعة.

الشورت القصير لرياضة الجري... أو كرة المضرب!

يعدّ الشورت القصير الواسع من الصيحات التي راجت سابقاً في ملابس الرياضة، إلّا أنّها لم تغب بشكل كامل عن هذا المجال. لا زالت أشهر ماركات ملابس الرياضة تصمم الشورت القصير الذي اشتهرت به لاعبات كرة المضرب. وإذا كنت ممن يمارسن رياضة الجري أو كرة المضرب لا بد لك من تسوّق هذا اللوك المتناسق .

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وقد رصدت لك فعالية الشورت القصير من خلال صورة وجدتها على حساب Reebok الرسمي على انستغرام، وقد بدت الصورة معبّرة عن سهولة الحركة عند الجري. فهل تختارين الشورت القصير لممارسة الرياضة؟

تجدر الإشارة هنا إلى أنّ بعض النساء يلبسن شورت ضيّق تحت الواسع لضمان الراحة في التحرّك أكثر وأكثر.

وفي النهاية، نتأكّد يوماً بعد يوم أن لا حدود لمجال الموضة، فبعد أن دقّ ناقوس الخطر وسارعت أكبر دور الأزياء في العالم نحو حماية البيئة، نجد أنفسنا عاشقات للملابس بتصاميمها كافّة ونعتمدها بثقة.

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