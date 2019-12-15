ماسك الذهب .. مفتاح جمال بشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - ميونخ (د ب أ) يعد ماسك الذهب بمثابة مفتاح جمال البشرة؛ حيث إنه يمنحها مظهرا نقيا يشع نضارة وحيوية. وأوضحت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن الذهب يمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا ومضاد للالتهابات، ما يجعله سلاحا فعالا لمحاربة البثور وشوائب البشرة. وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الذهب يعمل أيضا على تنشيط سريان الدم في الأوعية الدموية الصغيرة بالبشرة، ومن ثم تستعيد البشرة المجهدة نضارتها وحيويتها.

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