تعرفي على الطريقة الصحيحة لتخزين المكسرات

محمد اسماعيل - القاهرة - بون(د ب أ)
قال المركز الاتحادي للتغذية إنه ينبغي تخزين المكسرات بطريقة صحيحة كي تظل طازجة ومحتفظة بقيمتها الغذائية لأطول وقت ممكن.
وأوضح المركز الألماني أنه ينبغي تخزين المكسرات في شبكة أو صندوق خشبي كي "تتنفس". ونظرا لأن صلاحية المكسرات تقل بفعل الرطوبة والحرارة والضوء؛ لذا فإنه من المهم أن يكون مكان التخزين باردا ومظلما وجافا.
وتصل صلاحية حبّات المكسرات الكاملة وغير المقشرة إلى عدة أشهر، في حين ينبغي تناول الحبّات المقشرة سريعا أو تجميدها، حينئذ تصل مدة صلاحيتها إلى عام.
جدير بالذكر أن المكسرات تتمتع بفوائد صحية جمة؛ حيث إنها تزخر بالفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية غير المشبعة والبروتينات والكربوهيدرات، ولكنها تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية؛ لذا ينصح خبراء التغذية بتناولها باعتدال
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