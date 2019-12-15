أسماء كثيرة تطلق على طبق محشي ورق العنب، منها "يبرق أو ورق الدوالي أو ورق العريش أو دولمة أو سارما أو يلنجي"، وهو طبق مقبلات عربية من أوراق العنب الملفوفة المحشية بالأرز والخضروات والبهارات وغيرها، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها بطرق مختلفة. وإليكِ طريقة عمل محشي ورق العنب بدبس الرمان، على طريقة الشيف الشربيني. مقادير ورق العنب بدبس الرمان كوب أرز بصل وثوم نعناع وبقدونس ملعقتان من صلصة الطماطم ملعقتان من دبس الرمان ملح فلفل وبهارات Advertisements طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان -اغسلي الأرز وانقعيه بالماء لمدة 30 دقيقة - في طبق عميق ضعي كل مكونات الحشوة وقلبيها لتمتزج المكونات - اغسلي ورق العنب جيدا، ضعي الحشو في المنتصف وابدئى فى اللف. - في طبق صغير ضعي دبس الرمان وعصير الليمون وزيت الزيتون و الماء وقلبي لتختلط المكونات واسكبيها على ورق العنب. -على نار قوية دعي ورق العنب يغلي وابدئى فى تخفيف النار واتركيه للطهي لمدة 60 دقيقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.