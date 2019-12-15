منها التدليك والتجفيف.. نصائح بسيطة لعلاج تساقط الشعر

تساقط الشعر من الأمور المزعجة بالنسبة للفتيات، ورغم أنه يرجع للكثير من العوامل المتعددة، لكن يمكن اتباع أيضًا العديد من الطرق والنصائح البسيطة التي تعالج تساقط الشعر. وعرض موقع "ديلي ميديكال" نصائح بسيطة لعلاج تساقط الشعر. تجفيف الشعر عدم تجفيف الشعر بدرجة بحرارة عالية. Advertisements تصفيف الشعر يمكن فصل الشعر إلى جانبين عند تصفيف الشعر. تدليك الشعر من المفيد عمل تدليك للشعر لأنه يعمل على منع تساقطه. منتجات الشامبو لابد من اختيار منتجات الشامبو المصنوعة من عناصر طبيعية وليست كيميائية. زيوت الشعر استخدمي زيوت الشعر الطبيعية التي تساعد على تجديد حيويته وتحفيز نموه.

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