قال الفنان خالد النبوي، إنه متواجد دائم في وسط عائلته، ويشاركهم في كافة أعماله وأفلامه التي يتم عرضها عليه: "بنشترك مع بعض، وأنا ديمقراطي جدا".
ووصف "النبوي"، خلال استضافته ببرنامج "الحكاية"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، زوجته "مني"، بأنها هي سيدة عظيمة ووجودها في حياته كان له أهمية كبرى: "يتجاوز دور الزوجة والحبيب"، موضحا أنه لديه 3 أبناء؛ أحداهما يدرس المسرح بالولايات المتحدة الأمريكية: "هو عمل 3 مسرحيات في السنتين الأولانين".
وأكد خالد النبوي، أنه تزوج وهو صغير السن ولديه توأم في المرحلة الجامعية: "لازم كل حاجة بتبقي بالمناقشة، وأنا مش بمتلك أولادي، هم ملكي ولكنهم ليسوا لي وأولادي أولاد الحياة".
كانت هذه تفاصيل خبر خالد النبوي: أنا ديمقراطي جدا وأبنائي ليسوا ملكي ولكنهم أولاد الحياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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