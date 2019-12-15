أضرار الإفراط في تناول النشويات: قد تصل إلى الوفاة

قد يسرف البعض في تناول النشويات، ولا يعرف أن ذلك يعود على جسمه بالعديد من الأضرار، تستعرضها "هُن" في التقرير التالي وفقًا لموقع "DW" الألماني.

حدوث الوفاة

ربط الموقع بين استهلاك النشويات وزيادة معدلات الوفاة، مشيرا أن زيادة استهلاك الدهون قد لا يؤدي إلى زيادة الخطر على الإنسان مقارنة بالضرر القادم من الكربوهيدرات، والتي قد تصل إلى الوفاة.

Advertisements

حدوث أمراض القلب والأوعية الدموية

قال الموقع، إن الأشخاص الذين يتناولون نشويات بصورة مستمرة معرضون لاحتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية .

الإصابة بالسمنة

تعتبر النشويات من الأطعمة التي تساعد على زيادة الوزن بشكل سريع، وخاصة أنها من الأطعمة التي يصعب حرقها بسهولة.

نقص الفيتامينات

يعتبر نقص الفيتامينات من المخاطر التي يتركها الإفراط في تناول النشويات على صحة الإنسان، حيث إن النشويات يمكن أن تزيد من نسبة الدهون كما سبق، ما يؤدي إلى نقص في الفيتامينات التي يحتاجها الجسم بالتوازي مع نسبة الكربوهيدرات في النشويات.

ارتفاع السكر في الدم

وحسب الموقع، فإن النشويات تزيد كذلك من خطر ارتفاع معدل السكر في الدم، حيث إن هذه النشويات تلعب دوراً مهمًا في تعزيز السكر في الجسم، ما قد يؤدي إلى ارتفاع النسبة، وبالتالي يصبح المرء عرضة للإصابة بمرض السكر المزمن.