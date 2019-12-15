هل أنتِ محجبة؟.. تعرفي على تصاميم جديدة تخصك لأزياء السباحة

محمد اسماعيل - القاهرة - يبدو أن العام 2020 سيحمل خبراً ساراً إلى السيدات المحجبات اللواتي يهوين ممارسة السباحة أو المشاركة بمسابقات رياضيّة في هذا المجال. فقد أطلقت علامة Nike المتخصصة بالأزياء الرياضيّة خطاً من أزياء السباحة الخاصة بالمحجبات يتضمّن سراويل ضيّقة، تصاميم من "التونيك" المتوسطة الطول، وأغطية للرأس، بحسب ما نشرته قناة العربية.

وتمّ صنع هذه الأزياء من خامات خفيفة الوزن، تجفّ بسرعة وتسمح للبشرة بالتنفّس. وهي لا تؤمّن فقط حريّة الحركة للمرأة التي ترتديها ولكن توفّر لها الحماية أيضاً كونها قادرة على الوقاية من الشمس تماماً كمستحضر تبلغ نسبة الحماية فيه 40spf.

وتحمل هذه المجموعة من الأزياء اسم Victory Swim Collection، وقد قالت عنها مارتا مور التي تشغل منصب المديرة الإبداعيّة لعلامة Nike: "أردنا أن نشجّع النساء المحجبات على ممارسة الرياضات المائيّة، إن هذه المجموعة من أزياء السباحة تظهر قوة التجدد وتدعو النساء إلى اكتشاف الفرح الذي تؤمّنه ممارسة الرياضة."

ومن المنتظر أن تتوفر هذه المجموعة من أزياء السباحة في الأسواق بدءاً من شهر فبراير/شباط 2020 حيث سيتمّ بيعها في المتاجر الإلكترونية لعلامة Nike، وفي نقاط بيع محددة منتشرة في كاليفورنيا، نيويورك، لندن، ودبي. وستتوفر بقياسات متعددة من الXS إلى XXL.

واختارت علامة Nike مجموعة من المحجبات المؤثّرات كسفيرات لهذه المجموعة، نذكر منهنّ: الرياضيّة الإماراتيّة زهرة لاري، الغوّاصة السعوديّة نوف العصيمي، عارضة الأزياء البريطانيّة المحجبة إكرام عبدي عمر، والمؤثّرة الماليزيّة آرينا ويرا اللواتي ظهرن وهنّ يرتدين أزياء السباحة هذه التي جمعت بين الراحة والأناقة بالإضافة إلى الطابع العصري والعملي للإطلالة