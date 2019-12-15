خطوات تساعد في التحرر من الكسل في فصل الشتاء

يعتبر الكسل علامة من علامات فصل الشتاء، ويتحول الذهاب إلى العمل في الصباح إلى أزمة، لصعوبة القدرة على الاستيقاظ، ولكن توجد بعض الخطوات التي تساعد في التحررمن الكسل في فصل الشتاء، منها كما ذكرها موقع "لايف ستايل":

الزيوت العطرية

استنشاق الزيوت العطرية وخاصة زيت النعناع، يحفز الجسم للعمل بنشاط، لذلك يجب استخدامها فور النهوض ستساعدك على الاستيقاظ.

الهواء

يساعد فتح نوافذ الغرفة عند الشعور بالكسل على تجديد الهواء في المكان، وذلك شىء ضرورى لمحاربة الكسل، لأنه يساعد على تجديد النشاط.

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الإضاءة

الإضاءة عامل هام في محاربة الكسل، بالنهار وفور الاستيقاظ حاول استخدام إضاءة الشمس الطبيعية، لأنها تمدك بالطاقة الإيجابية، وفي المساء اعتمد الإضاءات الواضحة إذا شعرت بالكسل لأن الضوء الخافت يساعد على الاسترخاء.

الماء

شرب الماء فور الاستيقاظ ينبه أجهزة الجسم للعمل.