رحلة عائلة إليسا مع السرطان: "إصابة الأب والأخت.. والفنانة انتصرت عليه"

آلالام لا يمكن تجاهلها، واجهتها بشجاعة وقوة وإصرار على الشفاء، حتى تعافت نهائيا من مرض سرطان الثدي، لتعلن الفنانة اللبنانية إليسا الخبر السار بين جمهورها في حفل جامعة مصر، وسط سعادة واحتفاء كبير من محبيها.

إليسا لم تكن الوحيدة في عائلتها، التي ذاقت أوجاع مرض السرطان، حيث عاني منه والدها لسنوات عدة، كما قاست منه أختها ريتا.

معاناة والد إليسا مع سرطان المعدة

على مدار 7 سنوات، قاسى والد إليسا، من مرض سرطان المعدة، دون أن تخبره المطربة بحقيقة مرضه، حتى يظل محتفظ بحب الحياة والأمل، خلال استضافتها في برنامج "صار الوقت"، على قناة MTV، في ديسمبر الماضي.

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أعراض "سرطان المعدة" التي عاني منها والد المطربة اللبنانية، ممثلة في الإصابة بالانتفاخ عقب تناول الطعام، والشعور بالشبع بعد كميات محدودة من الغذاء، والإصابة بالغيثان باستمرار، وفقدان الوزن بشكل ملحوظ.

شقيقة إليسا في المرحلة الثالثة من مرض السرطان

أثناء اللقاء الإعلامي نفسه، كشف إليسا عن إصابة أختها بمرض السرطان في المرحلة الثالثة، وسط محاولتها في عدم إعلامها بذلك، لأنها شخصية "جبانة" و"بتخاف" من المواجهة، بحسب تصريحات النجمة اللبنانية، إلا أنها علمت في نهاية الأمر، متابعة أنها حزنت على وجع "ريتا" أكثر من نفسها.

في 7 أغسطس العام الماضي، أعلنت إليسا إصابتها بمرض سرطان الثدي، ووثقته عبر فيديو كليب يحمل اسم "إلى كل اللي بيحبوني"، وصورت مشاهد الكليب لمحة سريعة عن حياة امرأة أُصيبت سرطان الثدي، وقاومته ووقفت أمام الجمهور بثقة وحب، ولم تقصر بحبها للفن رغم مأساة السرطان اللعين، خلال العام الماضي.

المطربة اللبنانية، استعانت بمقطع صوتي حقيقي لها، يروي تفاصيل مرضها وهي تبكي، ومقاطع أخرى تصور خضوعها لجلسات العلاج الكيميائي، ولحظات انتقالها بين حصص العلاج في المستشفى واستوديو تسجيل الأعمال الغنائية، التي لم تتوقف عنها رغم إصابتها بالمرض.