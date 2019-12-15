مقابل 60 ألف دولار... وظيفة لدى الملكة إليزابيث

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن قصر باكنغهام البريطاني عن وجود وظيفة شاغرة مقابل راتب يتراوح بين 60 و65 ألف دولار أمريكي.

وطالب القصر الملكي المهتمين بالتقدم لوظيفة إدارة حسابات الملكة إليزابيث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في موعد أقصاه 24 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وبحسب ما نقلته سبوتنيك، شدد مسؤولو القصر على أن ما سيتم كتابته عبر حسابات الملكة بمواقع التواصل، سيقرأه الملايين حول العالم، بحسب ما نشر عبر صحيفة "تايم".

وسيتولى الشخص الذي سيقع عليه اختيار القصر مسؤولية قيادة فريق من المتخصصين لإنشاء وإدارة حسابات العائلة المالكة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلن القصر أن كل عضو في فريق إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لملكة بريطانيا سيتلقى راتبا يصل إلى 30 ألف جنيه استرليني، حسب خبرة الشخص، أما رئيس الفريق الذي سيتولى مسؤولية إدارة حسابات الملكة فسيتراوح أجره بين 45 و50 ألف جنيه استرليني (ما بين 60 و65 ألف دولار أمريكي)، مع وجبة غداء يوميا.