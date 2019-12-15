"لابس زي شعبولا".. أحمد وزينب يظهران في مصر رغم "البلاغات"

"انظروا من عاد مجددا".. بتلك الكلمات القليلة، علق اليوتيوبر أحمد حسن، على رجوعه إلى مصر مع زوجته زينب، عقب سفرها إلى مدينة دبي الإماراتية، بعد تقديم العديد من البلاغات ضدهما، بتهمة استغلال ابنتهما "أيلين"، ونشر فيديوهات "فاضحة".

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الثنائي اختار أزياء تجمع بين اللونين الأحمر والأسود، حيث ظهرت "زينب" بفستان طويل وبأكمام طويلة وغير منقوش، فيما ارتدى زوجها بدلة مزينة بالعديد من النقوش، وبدون رابطة عنق.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 14 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "أيه اللي رجعكم وأنتم ضدكم بلاغات"، و"لابس بدلة زي شعبولا"، و"هيتقبض عليكم بسبب فيديوهاتكم المستفزة".

أحمد حسن وزينب متهمان باستغلال رضيعة وفيديوهات "فاضحة"

وأثارت عدة مقاطع فيديو للثنائي مع رضيعتهما، الجدل، حيث ظهر "حسن" وزوجته خلال حملهما لابنتهما بطريقة خاطئة، مطالبين الجمهور بالمزيد من تسجيلات الإعجاب والمشاركات والاشتراك في القناة، وتقريب وجهها من الكاميرا، دون الالتفات إلى بكائها.

وعقب أسابيع من سلسلة الفيديوهات مع ابنتهما "أيلين"، عادا إلى إثارة الجدل بمقاطع فيديو من داخل غرف النوم وحمامات السباحة.

بلاغ ضد الثنائي بسبب الرضيعة

وسبق وأعلنت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس حرر بلاغًا، للنائب العام، في واقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر يوتيوب.

وأوضحت "العشماوي"، بشأن البلاغ الأول المقدم إلى النائب العام، أن المجلس استقبل عدة بلاغات وشكاوى بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، عبر الاتصال بخط نجدة الطفل 16000، وكذلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.

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مدير عام خط نجدة الطفل بـ"الطفولة والأمومة": تصل العقوبة إلى السجن

قال صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمركز القومي للطفولة والأمومة، إن البلاغ المقدم من المجلس القومي للطفولة والأمومة في واقعة "اليوتيوبر" أحمد حسن وزوجته زينب، بتهمة الإساءة لطفلتهما وتعريضها للخطر، تمت إحالته بالفعل من مكتب النائب العام إلى مكتب نيابة جنوب القاهرة الكلية.

وأوضح "عثمان" في تصريحه لـ"هن"، أن تحويل البلاغ لنيابة جنوب القاهرة للتحقيق في الواقعة قضائيا، يعني استجواب والدي الطفلة ومواجهتهما بما ورد في بلاغ المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وكان صبري عثمان، أوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الجمعة في مصر"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، عبر شاشة "mbc مصر"، وجود مادة في قانون العقوبات تجرم الاستغلال الجنسي والتجاري والاقتصادي للطفل، وتعتبرها جناية إذا ما ثبت ذلك، حيث تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، قائلا: "سنقدم تقريرًا بشأن الأضرار التي تعرضت لها الطفلة".

بلاغات ضد الثنائي بسبب محتوى الفيديوهات

وتقدّم المحامي سمير صبري، ببلاغ للنائب العام ضد الزوجين، مطالبا بالتحقيق معهما بتهمة ارتكاب جريمة الفعل الفاضح ونشر الفسق والفاحشة، وقال في دعواه: "الفيديوهات الأخيرة تتضمن فعلا فاضحا بخلاف نشر الفسق والفاحشة في المجتمع".

وعلى جانب آخر، رفع المحامي أيمن محفوظ، دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، طالب فيها بحجب قناة الثنائي، وإلزام القضاء لوزير الاتصالات بصفته رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بحجب القناة، لما تنشره من مقاطع ومشاهد فاضحة.

وقال المحامي في إنذاره الذي حمل رقم "18978" لهيئة قضايا الدولة، وأرسله لوزير الاتصالات، إنّ "قناة اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، أثارت ردود أفعال غاضبة من المصريين بعمل مقاطع للتكسب من اليوتيوب، أقل ما يقال عنها إنّها تسيء لمصر وتضر بالبلاد، ووصل الأمر إلى نشر مقاطع فاضحة".

كم يجني أحمد حسن وزينب من فيديوهاته؟

على موقع "سوشيال بليد"، تستطع بسهولة حساب ما يجنيه أحمد حسن، من نشره فيديوهات على "يوتيوب"، عبر قناته الخاصة، والتي وصلت آخر 30 يوما إلى ما يعادل 430 ألفا و800 دولار، وهو بالمصري حوالي 7 ملايين و323 ألفا و600 جنيه.