طريقة عمل بطاطس كرسبي في المنزل

حضري لأطفالك بطاطس كرسبي في الفرن، الشهية بدلًا من البطاطس المحمرة التقليدية، وقدميها مع طبقك الرئيسي، والوجبات السريعة. مكونات بطاطس كرسبي أصابع بطاطس متوسطة الحجم زيت زيتون ملح Advertisements فلفل أسود بهارات طريقة عمل بطاطس كرسبي قومي بغسل البطاطس جيدًا، ونقعها في الماء والملح. رصي البطاطس في صينية، وضعي على الوجه الملح والفلفل، والبهارات والزيت. ادخليها الفرن، وانتظري حتى تنضج في النهاية.

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