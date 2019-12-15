طريقة عمل كريم مرطب في البيت

تحتاج البشرة لروتين ترطيب بشكل يومي، بخاصة في فصل الشتاء، للحفاظ عليها من التشقق والجفاف، وتخشى بعض الفتيات استخدام الكريمات المُصنعة، لتجنب المواد التي تُسبب اثر على المدى البعيد. وإليكِ طُرق تحضير كريمات الترطيب في المنزل بمواد طبيعية. كريم ترطيب بجوز الهند المكونات ملعقة من شمع العسل ملعقتان من زيت جوز الهند. لافندر زيت لوز حلو خطوات تحضير كريم مرطب قومي بوضع شمع العسل، في حمام مائي، حتى يذيب. Advertisements ضيفي الزيوت وقلبيه جيدًا، واحفظيه في عبوة، واستخدمي قبل النوم مباشرة. طريقة عمل كريم مرطب بالخيار المكونات زيت زيتون فازلين لافندر خيار مهروس طريقة التحضير ضعي الفازلين في حمام بخار حتى يذوب، ثم اخلطيه مع الخيار المهروس. ضيفي الزيوت، واخلطيهم جيدًا، واحفظيه في عبوة.

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