قالت رضوى موسى، والدة الطفل زين يوسف، محارب السرطان، إن نجلها أُصيب بالسرطان في كل أجزاء جسده، في المرة الأولى.
وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، مقدمة برنامج "مساء DMC"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC"، أن الأطباء أخبروا الأسرة بعدم وجود خلايا سرطانية في جسد يوسف، بعد سنة ونصف من العلاج، لكنه سرعان ما أصيب به مرة أخرى ولكن في المخ.
وتابعت: "المرة الثانية كانت الأقسى والأصعب لأنها سببت له أعراضًا جانبية كثيرًا منها الشلل".
وقال زين: "كنت قادرًا على التحرك قبل الإصابة بالسرطان في المرة الثانية، وبعدها بدأت أتحرك بصعوبة، وتوقفت عن لعب التايكوندو".
واستطردت والدة زين: "أما المرة الثالثة فصدمت بها، رغم أنه الأسهل، لأنه عبارة عن إصابة في جزء من الكلية، وبعدها بستة أشهر أُصيب بالمرض للمرة الرابعة، وذلك بسبب كثرة جلسات الكيماوي التي تعرض لها".
وواصلت: "أخدنا قرارات عمرنا ما ناخدها كأب وأم، وفي المرة الرابعة احتاسوا ومكنش له علاج لكن ربنا كبير".
كانت هذه تفاصيل خبر الطفل زين: كنت قادرا على ممارسة التايكوندو قبل إصابتي الثانية بالسرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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