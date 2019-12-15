ينتظر مولود برج "الحوت"من الجمعة 13 إلى الخميس 19 كانون الأول أسبوع واعد وتحضيرات مهمة

مهنياً: اسبوع واعد وتحضيرات مهمة تغييرات بالتوجهات اليومية تلاحقها وتتابعها تنقلات سفريات مسائل شخصية واستقرار معين تغيير شيء في المنزل او في نفسيتك وذلك يوم السبت مع وجود القمر في السرطان تتابع الحظوظ والفرص الذهبية مع انتقال القمر الى الاسد يومي الاحد والاثنين ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من القوس فيكون بانتظارك ترتيبات مهنية وشخصية باتجاه الافضل بحيث تمنحك هذه الايام فرصا كثيرة لتعزيز موقعك والتقدم كما تفتح لك الابواب الرابحة فانطلق للاكتشاف والتعرف على مجموعات جديدة وكثف عملك وظّف قدراتك في المكان الصحيح كذلك قد تعيش مناخ من التجديد والمفاجآت والروابط الجديدة لكن قد تخيب آمالك او تتأخر اعمالك الثلاثاء والاربعاء مع انتقال القمر الى برج العذراء الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من القوس فتحمل تاثيراته الفلكية المعاكسات لذلك حاذر الافكار السوداء والمعنويات المنخفضة فتتزاحم الافكار في رأسك وتشعر بتشويش على علاقتك فتضطر الى اتخاذ قرارات سريعة وتحديد بعض المواقف التي تطلب التفكير المنطقي بعيدا عن التسرّع والمغامرات غير المدروسة. تتحسن الاجواء وتكون التحرّكات متنوّعة وستأخذك الى صفقات ناجحة ومثمرة يومي الخميس والجمعة تحت تاثير القمر من الميزان وتأثيراته المميزة والمضاعفة بالربح والمكاسب التي يشجع على توسيع دائرة تحركاتك كما يشير الى حماسة وانفتاح على محيطك اسبوع جيد جدا سفر لقاءات ونشاطات عديدة تنعش روتينك المهني وتعزّز خبراتك الجو العام جيد جدا.

عاطفياً: يعدك هذا الاسبوع بانشراح وبارتياح وبأجواء سعيدة وتواصل ايجابي مع الشريك تحت تاثير الزهرة من الجدي الصديق فأنت بالفعل بحاجة تستحق جرعات كبيرة من الحب والاهتمام تبدو جذابًا وصاحب شخصية لافتة للعازب تباشر دورة فلكية ممتازة على الصعيد العاطفي، فتعيش جواً رومنسياً حالماً ويزيد من جاذبيك وسحرك، كما تعرف فترة استثنائية على صعيد اللقاءات العاطفية واجواء المغازلة والودّ والتقارب.

قد يهمك أيضاً :