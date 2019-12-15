ينتظر مولود برج "الدلو"من الجمعة 13 إلى الخميس 19 كانون الأول أسبوع حافل بالمستجدات

مهنياً: اسبوع مهم جدا حافلاً بالمستجدات والأحداث السعيدة الشمس في القوس تعطيك ظروف مهمة جدا مهنية واجتماعية بالاضافة الى وجود القمر في السرطان يوم السبت الذي يساعدك على تخطي المحن لكن سوف يتبدل المشهد الفلكي مع انتقال القمر الى الاسد ليشكل مثلثا فلكيا ناري مع الشمس من القوس ويسبب لك المتاعب والملل والارهاق وسؤ التفاهم والتباس قطيعة وجفاء قد تحزن من تصرفات بعض الناس متعب نفسيا وجسديا مهموم ان القصص المهنية والشخصية بحاجة الى الهدوء والتصرف باتزان والابتعاد عن التبذير والكرم المبالغ به. كن دقيقًا دائمًا ولتكن خطوات ثابتة وأكيدة ولا تلجأ الى المناورات بل كن صادقا في عرضك للملفات سوف تشعر بثقة كبيرة بالنفس تحت تاثير المربع الفلكي بين القمر من العذراء والشمس من القوس يومي الثلاثاء والاربعاء وهذا الأمر سيدفعك إلى مواجهة الوقائع بشجاعة وجرأة نادرة. ستناقش بذكاء ومهارة، وستفاجئ الكثيرين بأفكارك الخلاّقة كما تشعر بسيطرة اكبر على الامور يومي الخميس والجمعة مع انتقال القمر الى برج الميزان فتغمرك السعادة والشجاعة فتدافع عن مصالحك بجرأة فتنجح المفاوضات وتحقق اعمالك تقدما واضحا ثابر ولا تضيع الفرص. اسبوع واعد وتحضيرات مهمة تغييرات بالتوجهات اليومية حاوا ان تلاحقها وتتابعها بدقة.

عاطفياً: جاهد واسع للتفاهم مع الحبيب فالظروف العاطفية معاكسة ما يجعلك نادما على بعض التصرفات الماضية فانت تحتاج الى كثير من الاهتمام من قبل الحبيب والابتعاد عن الصخب والضجيج والذهاب الى مكان ترتاح فيه من تاثيرات الزهرة السلبية من برج الجدي ما يجعلك تبتعد لا شعورياً عن الاضواء والأجواء الصاخبة، للعازب, خفف الافكار السوداء التي قد تسبب لك القلق ولا تسمح لنفسك بالجري وراء الاوهام ولا تحلّل ما ترى وتسمع دون اثبات او سبب موضوعي

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