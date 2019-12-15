خرافات شائعة عن مرضى الربو في الشتاء.. اتبع هذه النصائح لمواجهة الإنفلونزا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي:
الشتاء هو موسم الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، حيث تجد الفيروسات من تلك الأجواء بيئة جيدة للتنامي والانتشار فتكثر العدوى، ولكنها قد تكون أكثر خطورة عند مرضى الربو حيث يمكن أن تعرض حياته للخطر.
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