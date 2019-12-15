والدة زين: أصيب بالسرطان 4 مرات.. ويرد: "مكنش ينفع حياتي تقف"

كشف الطفل زين يوسف محارب السرطان، رد فعله عندما علم بإصابته بالمرض، قائلًا إنه كان خائفًا بسبب عدم علمه بالمرض.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدمة برنامج "مساء DMC"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC": "مكنتش عارف يعني إيه سرطان، وكنت شايف من وجوه أبي وأمي إنهم خايفين".

وأعرب والده تامر يوسف، عن انزعاجه الشديد بسبب الطريقة التي علموا بها من الأطباء بإصابة يوسف بمرض السرطان: "كانوا واقفين فوق رأسه على السرير والأهالي مش فاهمين إيه اللي بيحصل، ومرة واحدة قالوا إنه عنده سرطان".

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وقالت رضوى موسى، والدة الطفل، إنه أصيب بالمرض 4 مرات، ليقاطعها الأخير قائلًا إنه أجرى 45 جراحة لكي يشفى منه تمامًا.

وتابع: "صحابي لما بقولهم بيخافوا، وبقولهم الحمد لله إني لسه هنا، وخُفت لكن مكنش ينفع أوقف حياتي".

وأردف، أن حياته توقفت قليلًا، لكنه استطاع استكمال حياته، مشيرًا إلى أنه كان يلعب ويحل واجباته الدراسية: "ماما فكرت في فكرة ذكية عشان مش قادر أتحرك كتير، جابت طبق وبالونة وكنا بنضرب البالونة بالطبق لبعض، عشان أكون بعمل أي تمرين".

وأوضح، أنه أصيب للمرة الثانية بالمرض في المخ، واصفًا بأنها الإصابة الأصعب: "مكنوش عارفين يعملوا حاجات كتير، وعملت عملية سببت لي شلل جزئي، أما المرة الثالثة التي أُصيب بها في المرض، فكانت في عام 2017 وكان خائفًا أيضًا لكنها كانت الأسهل مع الإصابة الرابعة، بسبب عدم تلقيه نفس البرنامج في الإصابتين الأوليتين".