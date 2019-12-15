والد الطفل يوسف زين عن إصابة ابنه بالسرطان: اتاخدنا على خوانة

كشف تامر يوسف، والد الطفل زين يوسف محارب السرطان، قصة إصابة نجله بالمرض، قائلًا إنه كان يعاني من ألم في قدمه، حيث كان يمارس رياضة "التايكوندو" عندما كان في الثالثة من عمره.

وأضاف يوسف، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC": "اتاخدنا على خوانة واعتقدنا أنه أصيب بشد عضلي، لكن الأمر استمر لمدة 6 أسابيع تقريبًا، والألم كان لا يحتمل والأطباء لم يكونوا يعلمون أنه أُصيب بالسرطان".

وتابع: "ذات ليلة اكتشفنا أن هناك شيء غير عادي في دمه، وأجرينا الفحوص في المستشفى واكتشف الأطباء وجود كتلة عند الرئة، وعلمنا بإصابته بالكانسر، ونُقل إلى مستشفى الأطفال في لوس أنجلوس".

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وقالت مروة موسى، والدة الطفل: "أفتكر إن فيه طبيبة سخيفة جدًا، قلنالها متقولش قدامه أنه مصاب بالسرطان لكنها قالت قدامه كلمة معناها سرطان، لكن قلنالها مش عاوزينها تكون جزء من الرحلة بتاعته، ومكملتش معانا".

وأوضحت، أنها اتفقت مع والده على إخبار الطفل بما أصابه: "نحن ككبار نخشى منه، لكن الأطفال لا يخشون منه لأنهم لا يعرفون إلا الحياة، وكنا نخشى أننا أصبحنا نواجه شيئًا مجهولًا".

وتابعت: "أخته ملك كان عندها 4 سنين ونص وهو 5 سنين ونص، ووقتها كان معانا ناس كتير في المستشفى ومكناش بدأنا كيماوي أو أي حاجة، وقالنا أي حاجة داخلين فيها هنعملها مع بعض".

وواصلت: "كان أكثر ما أخشاه أن يفقد ثقته فينا، وكان ينبغي علينا تحضيره نفسيًا، وأعتقد أن هذا الأسلوب نجح".