خبيرة أزياء عن إطلالة حليمة عدن بمنتدى الشباب: "جمعت بين الحجاب والتراث الأفريقي"

برابطة حجاب عصرية سوداء اللون، تشبه التربون مرتفعة بعض الشيء، تألقت عارضة الأزياء حليمة عدن، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة في شرم الشيخ، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حليمة تعد أول عارضة أزياء ترتدي الحجاب يلمع نجمها في العالم، وتظهر صورتها على مجلات الموضة.

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ولفتت "عدن" الأنظار إليها بإطلالتها البسيطة، وألوانها المتناسقة، و"لفة" حجابها المختلفة، حيث اعتادت الظهور برابطات متنوعة خلال جلسات تصويرها.

وعلقت الاستايلست وخبيرة الأزياء، شيماء الحسيني، على تلك "اللفة"، قائلة: "هي تشبه التراث الأفريقي، لكن مالهاش علاقة بموضة محددة".

وأضافت الحسيني خلال حديثها لـ "هُن": "العارضة اعتمدت على (الأفريكان ستايل) وهو التربون العالي، واللي بيتميز أغلبه بالألوان الصاخبة والمتداخلة مع بعض، وممكن يكون بلون واحد لو في مناسبة رسمية".

وأضافت: "اللفة دي بتمشي مع معظم الوشوش، ما عدا الوش الطويل أو المربع، ولايقة جدًا عليها، خاصة أنها محجبة، فجمعت بين الحجاب والتراث الأفريقي".