الامارات | إماراتي وسعودية ولبنانية في نهائي روّاد الفضاء على شاشة «دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن إماراتي وسعودية ولبنانية في نهائي روّاد الفضاء على شاشة «دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في آخر تحديات مركز «يوري جاجارين» بروسيا، وقبل الانتقال إلى وكالة «ناسا» في الولايات المتحدة؛ شهدت الحلقة ما قبل النهائية من برنامج «رواد الفضاء» (Astronauts) على شاشة تلفزيون دبي، العديد من الاختبارات والمهام المتعددة، التي أسفرت عن خروج المشترك الكويتي بدر الموله من السباق، لينحصر اللقب ما بين إماراتي وسعودية ولبنانية.

وبدأ أول تحديات الحلقة التاسعة، مع اختيار موضوع علمي متعلق بمحطة الفضاء الدولية، والذي يجب من خلاله على كل مرشح أن يجري أبحاثه ضمن الموضوع الذي اختاره والتحضير لعرض الموضوع للجنة، وتكمن صعوبة هذا التحدي في كيفية إلقاء وعرض الموضوع لجعله مبسطاً ومفهوماً للجميع عبر خمس دقائق من البث التلفزيوني الافتراضي عبر محطة الفضاء الدولية، والموجه إلى لجنة التحكيم والجمهور المتابع للبرنامج في حلقاته الأخيرة.

ولم تجد السعودية مشاعل الشميمري صعوبة في أداء المهمة، وكذلك اللبنانية رنا نقولا، والإماراتي محمد أهلي، بينما بدا الكويتي بدر الموله متوتراً بعض الشيء.

ودعا رائد الفضاء الكندي كريس هادفيلد المشتركين الأربعة إلى تجربة الطائرة الخاصة «آيل 76»، التي تعرف أيضاً باسم «فوميت كوميت» المخصصة لاختبار انعدام الجاذبية (زيرو جي).

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وفي التحدي الأخير بروسيا، تسنّى للمشتركين الأربعة اختبار حياة رواد الفضاء، من خلال نموذج محاكاة محطة الفضاء الدولية، بعد أن قسّموا إلى فريقين، الأول ضم مشاعل ومحمد أهلي، والثاني رنا وبدر، لتنفيذ واتباع سلسلة من الإجراءات اليومية التي يؤديها روّاد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، وتنفيذ المهمة بشكل أسرع في محاكاة لما يمر به رائد الفضاء من نشاطات معينة وحالات طارئة داخل المركبة الفضائية.

ونجح الفريق الأول في اكتشاف الحالات الطارئة بوقت مبكر، بعد إغلاق المقصورة، وأثبتت المشتركة اللبنانية تغيراً واضحاً في تصرفاتها تجاه العمل بروح الفريق، في الوقت الذي قرأ فيه بدر الموله التعليمات بالأحرف الإنجليزية بدلاً من الروسية، كما بدا التوتر وعدم التنسيق على الفريق الثاني من ناحية الاستجابة لحالات طارئة.

ومع انتهاء تحديات الحلقة التاسعة من «Astronauts»، قيّم أعضاء لجنة التحكيم أداء المشتركين الأربعة في مرحلة التحديات المتقدمة في مركز يوري جاجارين لتدريب رواد الفضاء في مدينة ستار سيتي بموسكو، قبل أن يتم دعوة بدر الموله لإعلامه بانتهاء مشاركته في البرنامج، بسبب عدم امتلاكه القدرات الكافية في هذه المرحلة المتقدمة، كذلك التقلب في تصرفاته، لينتقل المشتركون الثلاثة: الإماراتي محمد أهلي والسعودية مشاعل الشميمري واللبنانية رنا نقولا إلى تحديات وكالة «ناسا» للفضاء في الولايات المتحدة الأميركية، في الحلقة العاشرة والأخيرة من البرنامج.

في التحدي الأخير بروسيا، تسنّى للمشتركين الأربعة اختبار حياة رواد الفضاء، من خلال نموذج محاكاة محطة الفضاء الدولية.