الامارات | «وسط دبي» تدعو زوارها إلى «لحظات شتوية ساحرة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «وسط دبي» تدعو زوارها إلى «لحظات شتوية ساحرة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتيح «وسط مدينة دبي»، التي تعدّ واحدة من أبرز وجهات الحياة العصرية الراقية في العالم، لزوارها خلال موسم الأعياد هذا العام، فرصة استثنائية لاستكشاف لحظات ساحرة مع فعاليات وسط مدينة دبي الشتوية، إذ سينبض وسط المدينة حتى 28 ديسمبر بمجموعةٍ غير مسبوقة من الأنشطة والفعاليات الاحتفالية الرائعة.

ويشكّل «بوليفارد الشيخ محمد بن راشد» محور أنشطة وفعاليات الحملة، حيث ستكتسي أرجاء البوليفارد بتشكيلة من أضواء الزينة والأشجار المغطاة بالثلوج، ودمى كسارات البندق، بالإضافة إلى مجموعة غنية من الأنشطة والعروض الحية لجميع أفراد العائلة، كما ستزدان الوجهة بمجسمات مضاءة بعلو أربعة أمتار لغزلان الرنة، وصفوف متتالية من النجوم البراقة والشرائط والحمامات، لإضفاء حلة احتفالية رائعة.

وتأخذ الفعاليات الشتوية الزوار في رحلة شيقة عبر أرجاء «داون تاون ايتس»، وهو متنزه عصري مصنوع من الصناديق المكدسة، ويقدم خياراتٍ متنوعة من منافذ المأكولات الشهية، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الترفيهية الممتعة على امتداد البوليفارد. ومن فعاليات وسط المدينة الشتوية «ترولي دبي»، الذي سيتحول إلى مقهى محاط بالأشجار المكسوة بالثلوج والأضواء البراقة، إلى جانب فرقة موسيقية تعزف ترانيم الأعياد بشكل حي. كما توفّر منصة «كيدزانيا جو» ركناً احتفالياً، يسمح للأطفال بممارسة مجموعة متنوعة من الفنون والحِرف.