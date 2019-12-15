الامارات | كولين فيرث وزوجته ينفصلان.. وينشدان الاحتفاظ بالخصوصية

شكرا لقرائتكم خبر عن كولين فيرث وزوجته ينفصلان.. وينشدان الاحتفاظ بالخصوصية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الممثل البريطاني كولين فيرث وزوجته الإيطالية، أول من أمس، انفصالهما بعد زواج دام 22 عاماً.

لعب فيرث (59 عاماً) دور الرجل الإنجليزي المتحكم بانفعالاته في أفلام مثل (لاف أكتوالي) «الحب الحقيقي» و(بريدجيت جونزس داياري) «مذكرات بريدجيت جونز» ومسلسل (برايد اند بريجيدس) «كبرياء وتحامل». وتزوج بمعدة الأفلام الوثائقية ليفيا جوجيولي عام 1997.

وقال ممثلا الزوجين في بيان مشترك: «انفصل كولين وليفيا فيرث. سيحتفظان بصداقة حميمة وسيظل يجمع بينهما حبهما لابنيهما. وهما ينشدان الاحتفاظ بالخصوصية، ولن تكون هناك تعليقات أخرى».

وفيرث واحد من أكثر الممثلين شعبية في بريطانيا، وقد نال جائزة أوسكار وجائزة غولدن غلوب عام 2011 عن دوره في فيلم (ذا كينجز سبيتش) «خطاب الملك»، حيث لعب شخصية الملك جورج السادس.