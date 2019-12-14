أعرب الطفل زين يوسف، محارب السرطان، عن سعادته الكبيرة بمشاركته في منتدى شباب العالم، قائلًا إنه كان متوترًا بعض الشيء، قبل التوجه وإلقاء كلمته.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدمة برنامج "مساء DMC"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC": "كنت أشعر ببعض الصراع بعدها شعرت بالإثارة والمتعة بسبب تصفيق الحضور لي".
وعن شعوره بعد مصافحة الرئيس له، قال زين: "كنت متفاجئ، وفرحان أوي".
ويشهد منتدى شباب العالم هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM لدعم الشباب في منطقة البحر المتوسط للالتقاء من أجل مستقبل أفضل. كما يشهد النموذج مشاركة ممثلين لدول الاتحاد من أجل المتوسط والبالغ عددهم 43 ممثلًا، لتحقيق أهداف التنمية البشرية والاستقرار والتكامل الإقليمي.
ويتضمن المنتدى أيضًا منصة INSPIRE.D ليعبر خلالها الشباب من مختلف أنحاء العالم عن تجاربهم التي مروا بها في حياتهم وخبراتهم في مناحي الحياة المختلفة، بمشاركة 8 متحدثين، يروون رحلاتهم من أجل مساعدة الإنسانية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مصافحة الرئيس السيسي له.. زين: "أنا فرحان أوي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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