"آلام حادة وتدخل جراحي".. تعرف على مرض شيكابالا وطرق علاجه

يعاني محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب فريق الزمالك، من إصابته بحصوة تسببت له بوجود صديد في البول.

وكشف مصدر داخل النادى، خلال تصريحاته الخاصة لـ"الوطن"، أن هذه الحصوة تسببت أيضا فى وجود آلام حادة للاعب في قدمه، وهو ما جعله يرسل التقارير الطبية إلى زوجته في كندا، الذين أقروا احتياج اللاعب إلى تدخل جراحى في قدمه.

وبحسب الموقع الطبي WEBMD، فإن حصوات الكُلى، تُسبب العديد من الألم بالخصر والقدمين، فضلًا عن تسببها لتواجد صديد عند التبول.

ويعاني العديد من الأشخاص من تراكم حصوات الكلى، بسبب الترسبات المعدنية الصلبة، المتكونة داخل الكلية من الأملاح والمعادن، والأحماض، والتي تصل للجهاز البولي في النهاية، بدًء من الكليتين.

أعراض حصوات الكلى

تتعدد أعراض حصوات الكلى، وفقًا لما ذكره الموقع الطبي WEBMD، على النحو التالي:

ألم في الظهر والخصر

تتسبب الحصوات الموجودة بالكلى، في حدوث ألم في الظهر والخصر، وقد يبدأ بألم بسييط ثم يتحول لتشنجات.

عدم الراحة

بسبب تحرك الحصوة من مكانها، قد ينتج عليها عدم الراحة أيضًا، بسبب تغير مكان الآلم، من منطقة لأخرى، مما يجعلك تغير وضعية جلوسك بين الحين والآخر.

المغص الكلوي

يُعاني مصابو الحصوات بالكلى، من المغص الكلوي، والذي يستمر من 20 دقيقة إلى ساعة.

كثرة التبول

تتسبب الحصوات عادًة، إلى الحاجة إلى التبول، بشكل مستمر.

حرقة أثناء التبول

تتسبب الحصوات، خاصة اذا تواجدت في الحالب، إلى الألم والحرقة خلال التبول.

دم وصديد في البول

قد تتسبب الحصى في تهيج الأنسجة الحساسة في المسالك البولية، مما يؤدي إلى نزيف دم في البول.

الغثيان

القيء

الحمى

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علاج الحصوات

هناك العديد من الطرق لعلاج الحصوات، بين العلاجات الطبية، والمنزلية:

علاج الحصوات طبيًا، وفقًا لما أورده medicalnewstoday:

العلاج بالأدوية

يمكن للطبيب أن يصرف للمريض أدوية، كالمضادات الحيوية، أو الحُقن، لتفتيت الحصوات، ومنع تراكمها.

العلاج جراحيًا

يلجأ العديد من المرضى، للعمليات الجراحية، التي تستهدف تفتيت الحصوات، والتخلص منها.

علاج تراكم الحصوات منزليًا، وفقًا لما أورده BOLD SKY

تناول شرب الماء بكثرة، من 6 - 8 أكواب يوميًا، للتخلص من الأملاح.

الابتعاد عن المشروبات الغازية

تجنب أو التقليل من المشروبات الغنية بالكافيين.

الابتعاد عن تناول الأطعمة المالحة.

تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، والفيتامينات.

تناول شراب البقدونس المغلي، يوميًا، لتفتيت الحصوات.

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