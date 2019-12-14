"والدة زين" كلمة السر في انتصار أصغر متحدث بمنتدى شباب العالم على السرطان

لم تتمكن من احتباس دموعها، فرحًا وفخرًا باحتفاء 7 آلاف شخص من مختلف الجنسيات بالجلسة الافتتاحية في منتدى شباب العالم، بجهدها في دعم نجلها زين خلال رحلته في الانتصار على مرض السرطان 4 مرات، حيث وجهت الإعلامية إيمان الحصري مقدمة الجلسة الشكر للكاتبة رضوى موسى، والدة الطفل الأشهر في محاربة الورم الخبيث، ليقف الحضور لتحيتها، تقديرا منها على دعمها وعطائها مع نجلها، عقب شكر الرئيس عبدالفتاح السيسي لابنها، وصعد إلى المنصة لمصافحته واحتضانه.

"هن" رصد أبرز مواقف دعم والدة زين لطفلها طوال رحلته مع مرض السرطان، خلال الفقرات التالية:-

تدشين صفحة تحمل اسم زين يوسف

‏في 15 فبراير 2013، دشنت والدة محارب السرطان، صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحمل اسم "زين يوسف"، مشاركةً متابعي نجلها الذي تجاوزا الربع مليون، بمنشورهات ومقاطع فيديو "لايف"، عن تطورات الحالة الصحية لنجلها.

زين بطل إعلان رمضاني

خلال شهر رمضان لعام 2016، أذيع إعلان على المحطات الفضائية سلسلة إعلانات، بعنوان: "التحدي هو زين"، أظهرت قصة كفاح الصغير الذي أتم عامه العاشر حينها، وتعافيه من مرض السرطان، الذي أصابه مرتين في ذلك الوقت، والذي ظهرت خلاله "رضوى" لسرد رحلة نجلها، وبث رسالة أمل بأن الورم الخبيث يمكن مواجهته بالدعاء والسعي.

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تأليف كتاب "زين.. رحلة عتمة ونور"

"زين.. حكاية عتمة ونور".. ذلك اسم الكتاب الذي ألفته "رضوى"، لتروي خلاله قصة نجلها، والذي صدر بالأسواق في يناير الماضي، قائلة عبر "فيس بوك": "طول عمري بحب الكتابة وبعتبرها صديقتي.. حلمت سنين باللحظة اللي أمسك فيها أول كتاب ليا وربنا اختارني وأراد أن أول كلمة مطبوعة تبقى رسالة ليها مغزى وتكون بالعربي.. إحساسي بالسعادة والفخر ميتوصفش وأنا بعلن صدور أول كتاب ليا".

يشهد منتدى شباب العالم هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM لدعم الشباب في منطقة البحر المتوسط للالتقاء من أجل مستقبل أفضل.

كما يشهد النموذج مشاركة ممثلين لدول الاتحاد من أجل المتوسط والبالغ عددهم 43 ممثلًا، لتحقيق أهداف التنمية البشرية والاستقرار والتكامل الإقليمي.

ويتضمن المنتدى أيضًا منصة INSPIRE.D ليعبر خلالها الشباب من مختلف أنحاء العالم عن تجاربهم التي مروا بها في حياتهم وخبراتهم في مناحي الحياة المختلفة، بمشاركة 8 متحدثين، يروون رحلاتهم من أجل مساعدة الإنسانية.

فيما يأتي مسرح شباب العالم العام الجاري؛ حاملًا رسالة للتفاهم والتكامل العالمي من خلال مجموعة من العروض الفنية والإبداعية الجديدة التي تعكس ثقافات الشعوب المختلفة، وذلك تنفيذا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال النسخة الأولى من المنتدى عام 2017، بإقامة ورشة من الشباب تناقش القضايا المختلفة من خلال إطار فني هادف.