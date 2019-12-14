إطلالة غير متوقعة لـ جميلة عوض من تايلاند

نشرت الفنانة جميلة عوض صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تظهر فيها إطلالة جذابة وغير متوقعة وذلك أثناء وجودها فى تايلاند.

وعلقت جميلة عوض على إطلالتها قائلة: "رحلة فى تايلاند" وظهرت جميلة فى الصورة وهى ترتدى فستانا طويلا وقدمين حافيتين.

وكانت نشرت جميلة عوض صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات الشهير الإنستجرام .

وكانت الصورة لـ البوستر الدعائى لفيلم بنات ثانوى الذى تقوم ببطولته جميلة عوض.

«بنات ثانوى» تدور أحداثه حول 5 فتيات في مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذاتهن في مرحلة المراهقة.

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الفيلم من بطولة جميلة عوض، ومى الغيطى، وهدى المفتى، وهنادى مهنا، ومايان السيد، وميدو عادل، وكريم قاسم، ومحمد مهران، ومن إنتاج أحمد السبكى.

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