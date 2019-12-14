تعرفي على أفضل ماسك الفيتامينات للشعر

يعتبر ماسك الفيتامينات للشعر من أكثر الحلول فعالية للكثير من مشاكله وخصوصاً الجفاف والتساقط. لكن لمزيد من الفائدة الأفضل تطبيق الأقنعة الطبيعية. ومنها مثلاً تلك التي تحتوي على الفيتامينين B6 وB12. ولهذا من الممكن تحضير قناع الفيتامينB1 والخميرة أو الفيتامينين B1 وB6 مع العسل والألوي فيرا.

ماسك أمبولة الفيتامين B1 للشعر بالخميرة

تعرفين أن للخميرة فوائد كثيرة للشعر والبشرة. ولهذا ننصحك بأن تستخدميها لصنع ماسك لفيتامينات الطبيعي الذي يعيد إلى شعرك صحته ويخلصه من الكثير من المشاكل.

ولتفعلي ذلك عليك أولاً توفير هذه المكونات: أمبولة فيتامين B1، ملعقتين وسط من الخميرة، ملعقتين وسط من زيت نبات الأرقطيون (تجدينه في المتاجر المتخصصة)، ملعقتين وسط من العسل السائل، صفار بيضة واحدة.

ولتحصلي على ماسك الفيتامينات المفيد للشعر، عليك القيام بهذه الخطوات: ضعي العسل وزيت نبات الأرقطيون في وعاء وضعي هذا الوعاء في وعاء آخر يحتوي على الماء الساخن.

بعد ذوبان المكونين تماماً أضيفي إليهما المكونات الأخرى. إمزجي جيداً لتحصلي على خليط متجانس.

طبقي الماسك على كل مساحة شعرك، من جذوره إلى أطرافه، وغلفيه بمنشفة أو قبعة أو كيس نايلون لمدة ساعة. وبعد ذلك اغسليه جيداً بشامبو لطيف. وحاولي أو تطبقي الوصفة مرة أسبوعياً على الأقل.

ماسك الفيتامينات للشعر بالعسل والألوي فيرا

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لتحضير هذه الوصفة تحتاجين إلى: ملعقتين وسط من العسل، صفار بيضة واحدة، كبسولتين من عصير الألوي فيرا، أمبولة فيتامين B1 وأمبولة فيتامين B6.

قبل أن تستخدمي أمبولات الفيتامينين B قومي برجها جيداً. بعد ذلك إمزجي كل المكونات لتحصلي على مزيج خال من التكتلات. أفركي به فروة رأسك ثم طبقيه على الأطراف. غطي رأسك بمنشفة دافئة لمدة ساعة قبل أن تغسلي شعرك.

احرصي على تطبيق ماسك الفيتامينات B للشعر مرتين أسبوعياً لتحصلي على خصلات ناعمة وكثيفة وحيوية وخالية من المشاكل.

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