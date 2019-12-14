أزياء مايكل سينكو 2020 بوحي من المعزوفة الموسيقية "بحيرة البجع"

اختارت دار مايكل سينكو ان تنقل المرأة الى عالم من السحر والاناقة واختارت الرقي الروسي لتقدّم مجموعة فاخرة من الازياء التي استوحتها من المعزوفة الموسيقية الرائعة للموسيقي الروسي تشايكوفسكي، "بحيرة البجع".

وبلورت الدار هذا الوحي من خلال التصاميم التي سيطر عليها اللون الابيض مع الريش الذي غطى مساحة كبيرة من الأزياء. في حين برزت تصاميم أخرى باللون الزهري ودرجات الباستيل الناعم.

فستان ابيض اللون بقصة الكلوش الواسعة مع الزينة البيضاء التي تغطيه بالكامل تميّزه الياقة العالية والاكمام على شكل كاب عند الاكتاف.

فستان قصير باللون الابيض ذات القصة الضيقة مع الريش الذي يغطي العنق والاكتاف والصدر نسق بطريقة متقنة مع الجوارب البيضاء.

فستان قصير باللون الفضي مزين بالنقشات البيضاء يتميز بأكمامه الواسعة والفتحتين عند الخصر، مع الشلحة الطويلة والعريضة من الخلف.

فستان قصير فضي يتميز بقصته الضيقة مع الفتحة الواسعة عند الصدر والدانتيل البارز عند الاكتاف مع الزخرفات الناعمة التي تضفي الفرادة الى الفستان.

فستان قصير مصمم من القماش الشفاف المزين بالنقشات والزخرفات البيضاء يجمّله الريش عند الصدر والساعدين، نس بطريقة مبتكرة مع الجوارب البيضاء

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فستان ميدي باللون الازرق تزينه الستراسات البراقة ويتميز بقصته الكلوش الناعمة مع الكسرات العريضة للقسم السفلي ما يضفي فرادة لافتة الى الاطلالة.

فستان ميدي بتدرجات اللون البنفسجي البراق ذات القصة الكلوش الواسعة مع الاكمام البارزة على شكل كشاكش عريضة.

فستان ميدي بقصة الكلوش الواسعة مع الكسرات العريضة يتميز بتناغم لونيه الزهري والابيض مع الاكمام البارزة والعريضة.

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