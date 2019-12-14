سترات ملفتة وعصرية من بربري لإطلالة ساحرة هذا الشتاء

هل تبحثين عن موديلات سترات جديدة تعتمدينها في إطلالاتك هذا الشتاء؟ لا داعي للحيرة، فقد خصّصت دار بربري مجموعة مميّزة للجاكيتات فقط دون غيرها من قطع الأزياء لتقدّمها لكلّ النساء اللواتي يحتجن في حياتهن اليومية الى سترة توفّر لهن الدفء وفي الوقت نفسه تعبّر عن ذوقهن الرفيع.

جاكيت ذات قصّة ميدي باللون الأسود تتميّز بالخامة المقطعة التي باتت ترمز الى دار بربري، وهي كلاسيكية التصميم لتتلائم مع مختلف قطع الأزياء الاخرى.

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جاكيت طويلة باللون الاسود مناسبة للاطلالات الكاجوال، تأتي بخامة توفّر الدفء اللازم مع أشكال الازرار المميّزة، ولها قبعة متّصلة بها للحماية من البرد والمطر.

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