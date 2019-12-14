محمد اسماعيل - القاهرة - نحاس وطوب.. ديكورات مبتكرة لتجديد مطبخك

كتبت- لمياء يسري:

يلجأ البعض إلى تجديد ديكور المطبخ من وقت لآخر، نظراً لأنه أحد أكثر الأماكن استخداماً في المنزل، لذلك يستعرض لكم "الخليج 365"، بعض الأفكار لتغير ديكورات المطبخ، بحسب ما ذكره موقع "asia one".

_الطوب

جربي استخدام الديكور الشبيه بالأحجار، سوف يعطيكِ مظهر أقرب للمطابخ الريفية الجميلة، أو استخدام الحجر إذا كانت ميزانيتك في التجديد تسمح بذلك وإذ كنت تتمتع بمطبخ واسع.

_مرآة

استخدمي المرآة في الديكور كي يعطيكِ إحساسًا بمساحة أوسع مما هو عليه، كذلك يعطيكِ مزيد من الإضاءة، خاصة إذا كنت تعانين من عدم دخول الشمس والضوء الطبيعي إلى المكان.

_"terrazzo"

وتسمى "كسر الرخام" مادة مركبة يضاف إليها مواد مختلفة من الأحجار مثل الكوارتز أو الرخام، يمكنك تجربته لديكور مختلف وجديد.

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_النحاس

استخدام النحاس يضف قليل من اللمعان في مساحة مطبخك الصغيرة، لكن اختاري النحاس المخلوط مع معادي آخري مثل القصدير أو الفولاذ المقاوم للصدأ حتى لا يتغير لونه مع الوقت.

_الجدار الأخضر

يمكنك استخدام الزرع الأخضر كخلفية في مطبخك خاصة إذا كان تصل إليه أشعة الشمس، سيعطيكِ انعكاسًا رائعًا.

_المعدن

استخدمي خلفية معدنية لمطبخك ويفضل أن تكون مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، حتى تتحمل الحرارة العالية وتقاوم الرطوبة.