إطلالات النجمات: هنا الزاهد بإطلالة جريئة.. صبا مبارك بلوك كاجوال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

إطلالات النجمات عادة ما تخطف الأنظار بأجمل الفساتين التي تتميز ببريق وسحر تصاميمها. ولم يمر يوم إلا وطالعتنا بعض النجمات بأجمل الإطلالات الأنيقة والمميزة التي تجمع بين البساطة والرقي، سواء على خشبة المسرح أو السجادة الحمراء للمهرجانات أو اللقاءات التليفزيونية أو جلسات التصوير أو غيرها.

بعضهن تنشر صورهن عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخريات يكتفين بالظهور خلال المناسبة، إلا أن العامل المشترك هو تفاعل الجمهور مع الإطلالات، وبين هذا وذلك، يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات النجمات، أمس:

-هنا الزاهد بإطلالة جريئة

ظهرت هنا الزاهد، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار أثناء حضورها حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2019، إذ ارتدت فستانًا طويلًا، بدرجات اللون الموف الفاتح، من قماش الشيفون، بدون أكمام، وتميز الموديل بقصة "Cut Out"، وفاتحه ساق طويلة، وجاء الموديل بقصة ضيقة من الأعلى، وتنورة واسعة من الأسفل، بتوقيع مصممة الأزياء راند يسري.

واختارت تصفيفه ذيل الحصان المنخفضة، مع ترك خصلات منسدلة بشكل عشوائي، واعتمدت مكياجًا ناعمًا بألوان النيود والكاشمير.

-نوال الزغبي تتألق بيبي بلو

تألقت نوال الزغبي خلال حفلها الأخير، بفستان باللون "”Baby blue، بدون أكمام، وفاتحة صدر دائرية واسعة، مزينًا بالكامل بالدنتيل والرسومات الهادئة، وتميز التصميم بصيحة الكاب بنفس لون وخامة الفستان.

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واختارت تصفيفه الشعر المنسدلة على الجانبين مع مكياجًا ناعمًا بألوان الكاشمير

-إليسا بجمبسوت ناعم:

ارتدت إليسا خلال حفلها الأخير جمبسوت، باللون الأسود، من علامة "ديور"، وتميز الموديل بصيحة المربعات المزينة على التصميم بالكامل.

واعتمدت تصفيفه الشعر الويفي الضيق المنسدل بشكل عشوائي، واختارت مكياجًا بألوان النيود الناعم، ونسقت مع الإطلالة حذاء كلاسيكي باللون الأحمر الصارخ.

-صبا مبارك بإطلالة كاجوال:

اختارت صبا مبارك إطلالة كاجوال، إذ ارتدت بنطلون جينز، مع توب باللون الرمادي الفاتح، مع جاكيت طويل باللون الأوف وايت.

واعتمدت تصفيفه الشعر الويفي العشوائي، مع مكياجًا ناعمًا.