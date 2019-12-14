4 نصائح لاختيار لون الطلاء المناسب لشقتك: المساحة عامل مهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت لمياء يسري

يعتقد الكثيرون أن اختيار ألوان المنزل يعتمد فقط على الذوق الشخصي المناسب لأًصحاب المكان إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذه الجزئية فقط بل يمتد ليشمل مساحة الشقة والغرف.

لذلك عند التفكير في لون الشقة يجب وضع مساحة الغرف في الاعتبار حتى نحصل على لون مناسب. وفي السطور التالية نقدم لكم بعض النصائح التي تفيد في تنسيق الألوان طبقًا لمساحة الغرف الخاصة بكم، بحسب ما أوضح موقع " aia one":

- اختاري الألوان الفاتحة النابضة بالحياة بشكل عام، والألوان الدافئة لغرف النوم والطعام حتى تعطيكي إحساسا بمساحة أكبر.

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- كما يمكنك استخدام ألوان داكنة بنسبة قليلة في غرف الطعام لتعطيكي جوًا أكثر رومانسية.

- اختاري الألوان الباردة مع الأسقف المنخفضة حتى تعطيكي إحساسًا بأن المساحة أعلى مما هي عليه، وتوسع نطاق البصر، على عكس الألوان الداكنة التي تعطيكي شعورًا بالضيق.

- استخدمي الألوان الفاتحة والبيضاء في الغرف التي لا تدخلها الشمس بكثرة أو لا ترى الشمس نهائيًا، واعتمدي على الألوان الباردة في الغرف التي تدخلها الشمس لفترات طويلة.