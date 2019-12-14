دراسة: تناول الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات تزيد خطر الإصابة بالأرق وصعوبات النوم

أكدت دراسة جديدة أجرتها جامعة كولومبيا الأمريكية، أن هناك صلة بين تناول الكربوهيدرات وتزايد الأرق وصعوبات النوم.

ويرتبط نقص النوم بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والاكتئاب، ويعتبر أحد المشاكل الصحية المتزايدة خلال العقود الأخيرة.

وبحسب ما ذكره موقع "health line"، يزداد احتمال الإصابة بالأرق وصعوبات النوم مع تزايد أكل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمشروبات السكرية مثل الصودا.

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وفسر فريق البحث تلك العلاقة بزيادة إنتاج الجسم للأنسولين مع ارتفاع مستوى السكر بالجسم، وعند هبوط مستوى السكر بعد ارتفاعه يفرز الجسم هرمونات أخرى لتحقيق التوازن، مثل الأدرينالين والكورتيزون، وهما سبب الأرق وصعوبة النوم.

ولا يسبب أكل الفواكه أو الكربوهيدرات المعقدة مثل الخبز الأسمر والأرز البني نفس النتائج، لأنها تحتوى على ألياف، ويستغرق الجسم وقتاً في استخلاص الجلوكوز من الألياف ثم وصوله إلى الدم.

بينما تسبب المشروبات السكرية والكربوهيدرات البسيطة ارتفاعاً ثم انخفاضاً سريعاً في نسبة الجلوكوز بالدم، يعقبه إفراز هرمونات مسببة للأرق.