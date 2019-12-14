أول عارضة أزياء محجبة تتحدث أمام منتدى الشباب.. من هي حليمة عدن؟

تحدثت حليمة عدن، وهى أول محجبة تظهر على غلاف مجلة "سبورتس إيلوستريتد"، وهي من المجلات التي يمثل الرجال أغلب قرائها، بمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، اليوم.

ويرصد "هُن" في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن حليمة عدن:

ولدت حليمة في موباسا، كينيا، في مخيم للاجئين.

درست علوم الكمبيوتر في جامعة جرينتش في لندن.

حصلت على درجة الماجستير في دراسات التنمية.

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ناشطة صومالية في مجال حقوق المرأة، ورئيسة مشاركة وطنية لمجموعة العمل المعنية بالعنف القائم على نوع الجنس (GBV).

مدير برنامج إنقاذ المرأة الصومالية والطفل (SSWC)، وهي منظمة إنسانية غير ربحية مقرها الصومال.

أثارت حالة من الجدل في مسابقة ملكة جمال مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد ظهورها بالحجاب، مرتدية "البوركيني" فيما كانت مثيلاتها يرتدين "البكيني"، ورغم عدم فوزها في المسابقة، إلا أنها تحولت إلى أول عارضة أزياء محترفة ترتدي الحجاب على منصات العروض بأسابيع الموضة العالمية.

انضمت لقائمة الـTop Models اللاتي وصلت شهرتهن للعالمية، وكانت الوجه الأشهر في أسبوع الموضة لأزياء المحجبات بلندن في النسخة الأولى من نوعها في دولة أوروبية.

أصبحت أول عضو بلجنة تحكيم مسابقة خاصة للجمال بالولايات المتحدة الأمريكية.

باتت أول عضو هيئة تحكيم، بالمسابقة التمهيدية لاختيار ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية للكون، وهي في الـ19 من عمرها.