بإطلالة من الحرير البنفسجي.. أول ظهور لـ أصالة عقب نبأ انفصالها

تألقت الفنانة السورية أصالة، خلال حفلها بالسعودية، مساء أمس، والذي يعد الظهور الأول لها عقب إعلان الإعلامي تامي أمين نبأ انفصالها عن المخرج المصري طارق العريان.

أطلت أصالة بفستان من الحرير باللون الموف "البنفسجي" برقبة بسيطة، مع "كاب" من الجوبير باللون المخملي، بتوقيع "nicolasjebranworld"، كما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، ومكياج هادئ للغاية بتوقيع "Nora Bo Awadh".

وشاركت الفنانة صورة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقة: "ما أجمل ليلة أمس.. كان القمر مكتملاً، وكان المكان ينافسه بجمهور راقٍ يقدّر الفنّ، وتفاصيل كثيرة جميعها مُتقنة، الهواء كان ناعماً يُغازل الموسيقى، والحطب كان له رائحة تُعيدُ أحلى الذّكريات".

وأضافت: "وقدّ أضاف هذا كلّه على أُغنياتي جمالاً حاولت أنّ أُنافسه بأدائي، لأصل لأعلى درجات السلطنة، كانت ليلة فيها القمر مكتملاً، ليُمتعنا ويرانا ويسمعنا".

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كانت الفنانة أثارت الجدل، أمس، بتغريدة غامضة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة: "نفتش على السعادة وننسى أنها تحتاج منا لاستعداد.. أن نرمي على جانبيّ الطريق كل مشاعر الحزن والخذلان والقهر.. أن نتجاوز وننسى لا أن نتناسى.. أن نعلم أننا نخطئ كما غيرنا فعل، وأننا نجرح ونُقصر.. السعادة في القلوب التي لا تحمل الغضب ولا تعرف الكره وفي مُرها دواء".

وأكد الإعلامي تامر أمين، انفصال الفنانة عن زوجها المخرج طارق العريان.

يذكر أن تامر أمين أعلن انفصال الفنانة مؤخرًا خلال إحدى حلقاته، مؤكدًا أنه يتمنى إذا كانت هناك فرصة لعودة الثنائي مرة أخرى، مضيفًا: "ربنا يهدي النفوس".

الأمر الذي لم يعلق عليه الثنائي بالتأكيد أو النفي.