تعرف على أبرز الأحداث الفلكية وتنقلات الكواكب وتأثيراتها على الأبراج في أسبوع

مولود القوس انسان متـفائل لدرجة الثقة العمياء بالناس والظروف، ولدرجة الاستتفاه بالصعاب والأزمات، أو تحليلها كما يحلو له، لكن لا بد لهكذا تفاؤل الاقتران بوجود الخطر على الرجل القوس، إذ يجعله يعطي ثقته لمن لا يستحقها ويضع قدميه حيث لا يجب أن تكون، لكن الغريب هي تلك الحيوية التي تدفعه ليواصل السير الى الأمام، وتلك الروح الرياضية التي تدعه يتقبل الخسارة بطيب خاطر، وكل ما ذكر هي تأثيرات كوكب "المشتري" عليه، الذي يعطيه حظاً عظيماً بالرغم من كل العثرات التي يواجها. قلنا أن أصدقاء هذا الرجل كثيرين، لكن حتى من ضمن هؤلاء أشخاصا يتمنون قتله أحيانا بسبب خشونته وعدم لباقته في التعامل، ومع ذلك يسامح على أخطاؤه بسرعة كبيرة بسبب طيبة قلبه وصفاء سريرته، ويُقال أن كلامه وسهامه قلــّما تخطيء، فان أراد أن يصيب الهدف نجح بدقة هائلة محرجة لخصمه، صراحته المتـناهية تتواجد حتى في المواقف العاطفية، مع العلم أنه يقوم بمعالجة أموره العاطفية بشكل سطحي بعيد عن هدف الزواج الذي يخافه وينـفر منه، ومع أنه يعشق الغزل ويلجأ إليه عندما يحتاجه، إلا أن علاقاته بالنساء تقوم على الكثير من الأسس غير الجنس، فهو يحترم الذكاء إلى جانب الجمال، ويبقى محتفظا بحريته واستقلاله مهما وصل حبه لامرأة معيّـنة.

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تسجل حركة القمر يوم السبت وجود القمر في السرطان الاحد والاثنين القمر في الاسد في مثلث فلكي مع الشمس من برج القوس الثلاثاء والاربعاء القمر في العذراء يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج القوس ما يحذر من فترة تنذر بالتوتر والانفعال لكل من مواليد الجوزاء القوس والحوت من الخلافات العائلية او المهنية ينتقل القمر يومي الخميس والجمعة الى برج الميزان فتكون تاثيراته الايجابية مضاعفة على الابراج الهوائية ما يجعل مواليد الابراج الجوزاء الميزان والدلو تعيش اجمل الاوقات وتفرح لانفراج واخبار سعيدة.

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بالنسبة الى تحركات الكواكب الشمس وعطارد في القوس الزهرة المشتري بلوتون وزحل في الجدي المريخ في العقرب الى نهاية العام اورانوس في الثور



هابي برثداي تحياتي لكل مواليد ها الاسبوع من برج القوس بانتظاركم سنة مهمة جدا سنة رابحة ناجحة على كافة المستويات سنة غير شكل مليانة بالنجاح والربح وتمنياتي الكون اولا براحة البال وتحققوا كل امنياتكم ها السنة هي سنة المشاريع الجديدة والمراكز العالية ان كان سياسيا او قضائيا او تجارياً. كذلك سيكون هذا العام حاسمًا لمواليد القوس على الصعيد العاطفي وقد يكون أكثرها روعة في مجال الحب والعلاقات يلمع نجمك وتكون حياتك الاجتماعية غنية باللقاءات المميزة والحميمية، وتكون على موعد مع ارتباطات جدية خطوبة او زواج... مهنياً سنة واعدة على الصعيد المهني تتحالف الكوكب وتقدم لك عرضا مهنيا مناسبا وتغييرا مفاجئ لمصلحتك وحظوظا كثيرة على الصعيد المالي خاصة في النصف الثاني من السنة تمنياتي بالسعادة والحب والنجاح ..

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