إليِكِ أجمل تنانير دوقة سايكس خلال 2019 منها الجلدية باللون الزيتي من "بوس"

تألقت الدوقة ميغان ماركل هذا العام باجمل صيحات التنانير الطويلة أو الضيقة التي جعلت إطلالتها ساحرة وملكية خصوصاً في المناسبات الخاصة التي تطل من خلالها. فتألقت بالعديد من القصات الملفتة مع الأقمشة المتعددة الأحب على قلبها.

ورصدنا لك، اجمل تنانير الدوقة ميغان ماركل هذا العام، واستوحيها منها اختياراتك المقبلة.

انتقي بأسلوب الدوقة ميغان ماركل موضة التنانير الجلدية واختاريها باللون الزيتي من دار Boss مع القصة المستقيمة التي تتخطى حدود الركبة والخصر المحدد بالباند الرفيع من القماش عينه. ككما لاحظنا أنها اختارت التنورة الجلدية عينها ولكن هذه المرة مع اللون الاحمر الفاخر لتنسيقها مع الكنزة الصوفية باللون المخملي. ولم تتخلى الدوقة ميغان ماركل عن انتقائها تنانير طويلة محتشمة مع الالوان المتداخلة وقماش البليسيه المتموج.

اقرا ايضاً:

تعرّفي على طريقة تنسيق التنورة عالية الخصر للمحجبات

Advertisements

كما اختارت الدوقة ميغان ماركل أجمل التنانير المخملية والكحلية التي ارتدتها ميغان ماركل من دار Givenchy. واللافت جمال التنورة الطويلة مع طبقات الاقمشة الواسعة والكشكش العريض من الاسفل لجعل اطلالتها مميزة خصوصاً عند تنسيقها مع المعطف البيج الواسع.

قد يهمك ايضاً:

تصميمات هذه الأحذية هي الأنسب لتنسيقها مع التنورة الميدي

التنورة المنفوشة مع الحجاب لها جاذبية وسحر خاص